Nuova Zelanda: Jacinda Ardern abbandona la politica, si dedicherà all'attivismo climatico

- L'ex prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha tenuto oggi il suo ultimo discorso da parlamentare in Nuova Zelanda, chiudendo ufficialmente la sua carriera politica. Durante il suo intervento, l'ex premier ha dichiarato di voler dedicarsi all'attivismo contro l'odio e l'estremismo online, e ha confermato che aderirà al consiglio direttivo di Earthshot Prize, l'organizzazione benefica fondata dal principe William del Galles per promuovere gli investimenti nella sostenibilità ambientale. Ardern aveva annunciato le sue dimissioni da primo ministro lo scorso gennaio, in una fase di calo del consenso nei sondaggi, dicendosi "esausta" del suo impegno alla guida del Paese. Nonostante le dimissioni, l'ex premier 42enne è rimasta in parlamento sino ad oggi per non innescare un voto suppletivo prima delle elezioni politiche in programma nel Paese il prossimo ottobre. Nel corso di più di cinque anni alla guida del Paese, Ardern ha dovuto far fronte a sfide difficili come l'attentato terroristico contro due moschee a Christchurch nel 2019, cui è seguito un forte irrigidimento delle leggi sulla detenzione delle armi da fuoco, e la pandemia di Covid-19. (segue) (Res)