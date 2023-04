Nuova Zelanda: Jacinda Ardern abbandona la politica, si dedicherà all'attivismo climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta parlamentare di oggi, Christopher Luxon, leader del Partito nazionale - la principale forza di opposizione - ha definito "esemplare" la condotta della premier in occasione degli attentati, e le ha riconosciuto di aver mantenuto l'elevato profilo internazionale del Paese. Il leader di centrodestra ha invece contestato alla ex premier la gestione dell'economia e l'abbandono delle politiche tese a contrastare l'emergenza abitativa nazionale. Su Ardern hanno pesato anche negli ultimi anni le polemiche per la gestione della pandemia di Covid-19, che il governo della ex premier ha contrastato con misure efficaci ma drastiche, come il rigido lockdown nazionale proclamato nell'estate 2021 in risposta ad un singolo caso sospetto della variante Delta del coronavirus. "Per me la politica non è mai stata la voce di una lista", ha detto oggi l'ex premier. "Si è sempre trattato di progresso. A volte si può misurarlo e a volte no", ha detto Ardern, aggiungendo che i politici che ritengono di aver compiuto la loro missione "hanno fissato l'asticella troppo in basso". (Res)