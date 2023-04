Pnrr: Schillaci, siamo fiduciosi, rispetteremo i tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sereni e fiduciosi nel riuscire a portare a termine quanto previsto dal Pnrr. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in diretta su Corriere.it. Per riuscire a portare a termine quanto previsto per il Pnrr, “abbiamo attivato una task force e se c’è qualche ritardo è perché sono in corso alcune gare”, ha detto. “Per la sanità riusciremo a rispettare tutti i tempi: quando guardo alla sanità sono fiducioso che si possa cambiare il Paese”, ha sottolineato Schillaci, che ha aggiunto: “La pandemia ci ha fatto capire che potevamo usare tanti strumenti e non li abbiamo usati, basti pensare alla telemedicina”. (Rin)