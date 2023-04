Sanità: Schillaci, 360 milioni di euro per risolvere problema liste d’attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi lunghissimi delle liste d’attesa “sono intollerabili, soprattutto quelle oncologiche. Però abbiamo stanziato 360 milioni grazie al decreto Milleproroghe”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in diretta su Corriere.it. “Sono molto contento che la regione Lombardia abbia destinato una grande parte dei fondi del Pnrr per la riduzione delle liste d’attesa”, ha spiegato Schillaci. “Incentivare i medici del servizio sanitario nazionale, può rappresentare un’arma per combattere liste d’attesa”, ha aggiunto il ministro. (Rin)