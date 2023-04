Migranti: Schifani, intercettare problema intervenendo in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione degli sbarchi "è cambiata per l'instabilità notevole dell'area subsahariana a partire dalla Tunisia. C'è una trattativa di sostegno per aiutare la Tunisia" perché "se non si intercetta il problema sul nascere difficilmente si potrà gestire la questione". Lo ha detto il presidente della Sicilia, Renato Schifani, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. A Lampedusa, dove nelle settimane scorse sono arrivate 2.600 persone, "abbiamo fatto la nostra parte come Regione", per affrontare quello che è stato "uno sbarco senza precedenti", ha aggiunto.(Rin)