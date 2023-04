Pa: Zangrillo, più spazio al merito e al digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una nuova scuola per la Pubblica amministrazione agli obiettivi della digitalizzazione e del ricambio generazionale: sono gli argomenti affrontati dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista a "Il Tempo". "L'Aquila - spiega il ministro - è un territorio straordinario, lacerato da ferite profonde, che ha sempre saputo rialzarsi con dignità e forza. La Scuola nazionale di alta formazione è un simbolo di capacità, merito ed eccellenza che forma e prepara la classe dirigente a guidare la complessa macchina amministrativa. Da qui la scelta dell'Aquila come territorio evocativo per la sua nuova sede, un segnale di ripartenza e di presenza dello Stato, di attenzione e vicinanza alla popolazione". "Con la presidente Severino - aggiunge - abbiamo deciso che qui nascerà una classe dirigente in grado di rispondere a un rinnovato contesto di management pubblico, che non punta soltanto all'acquisizione di competenze tecniche, ma che sappia coniugare, valorizzare e sviluppare attitudini relazionali, di gestione del personale, di leadership, motivazionali e di problem solving". (segue) (Res)