Pa: Zangrillo, più spazio al merito e al digitale (2)

- Nell'ambito della formazione è prevista una nuova piattaforma con attività destinate a oltre 3 milioni di lavoratori. "La formazione - osserva Zangrillo - è uno dei capisaldi della mia azione di governo, che ha al centro il capitale umano. Ho sempre detto che non intendo fare riforme epocali, ma che il mio obiettivo è far in modo che le cose accadano: innovare la Pa, renderla competitiva con le sfide e attuare quel necessario processo di rinnovamento che serve. Senza una giusta attenzione verso le persone non sarebbe possibile attuare nessuno di questi obiettivi, per questo è necessaria una piccola rivoluzione culturale per orientare il nostro capitale umano ad accogliere i cambiamenti e trasformarli in opportunità". "Con Syllabus - continua il ministro - la piattaforma per la formazione disponibile per tutte le amministrazioni, totalmente rinnovata e arricchita di nuove funzionalità, mettiamo a disposizione di tutti i dipendenti pubblici piani personalizzati di formazione, corsi in continuo aggiornamento, opportunità di valutazione e misurazione del proprio percorso formativo e dei progressi raggiunti". (segue) (Res)