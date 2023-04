Pa: Zangrillo, più spazio al merito e al digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece, sul fronte del digitale, le innovazioni del nuovo portale inPA dedicato ai concorsi: "InPA è il portale del reclutamento, un sistema digitale innovativo che supera l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e raccoglie in una piattaforma unica tutte le opportunità per entrare a far parte della pubblica amministrazione. Concorsi, incarichi, ma anche una banca dati a disposizione di chi già fa parte dell'amministrazione con percorsi di carriera e mobilità. Un'unica porta d'accesso al lavoro pubblico. Il portale, accessibile attraverso autenticazione digitale, consente di gestire telematicamente tutte le procedure, dalla pubblicazione del bando, all'inserimento della candidatura fino alla pubblicazione delle graduatorie. Un sistema totalmente digitalizzato che velocizza, snellisce e accelera la selezione del personale da inserire nella PA", ha concluso Zangrillo. (Res)