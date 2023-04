Pnrr: Tremonti, il Piano può essere uno straordinario successo per l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio però è di perdere le prossime rate di finanziamento: "Cominciamo col dire che la struttura fisica del Pnrr è fatta da un blocco di documenti e allegati vari che, messi uno sull'altro, raggiungono un'altezza di 23 centimetri. Una mole di pagine e numeri che intrecciano linguaggio giuridico ed economico, italiano ed europeo, non esente da una generosa componente palingenetica, con l'ambizione di rifare non solo l'Italia ma anche gli italiani. Rispetto a tutto ciò il punto essenziale è che rispetto ad altri Paesi europei l'Italia ha una strutturale difficoltà nella gestione dei fondi europei. Difficoltà talmente chiara che si vede perfino sulle pareti dei corridoi della commissione europea a Bruxelles". Da ex ministro infatti il professore ricorda "i poster delle grandi opere europee messi in bella mostra. Purtroppo, tra questi non ce n'erano che raffigurassero opere italiane. Noi infatti facciamo soprattutto micro interventi". Non è vero tuttavia che non c'è niente da fare: "Non è così. Intanto, c'è la legge Obiettivo del 2001 che era ipersemplice. In qualche modo è stata applicata per il ponte di Genova. Il modello da recuperare è quello. E in questo senso mi pare che la riforma del codice degli appalti appena presentata dal governo vada nella direzione giusta". (segue) (Res)