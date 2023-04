Pnrr: Tremonti, il Piano può essere uno straordinario successo per l'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'attuazione del Pnrr dovesse rallentare ne risentirebbe la crescita: "La situazione rimane comunque estremamente incerta. Tanto che al meeting dell'Ocse gira una barzelletta. Uno chiede di essere assunto in una banca centrale. Gli dicono: devi fare un esame. Su cosa? Sull'inflazione. Non ne so niente. Sei assunto!". "Quello che viene fuori da tutti i discorsi qui a Parigi - osserva infine l'ex ministro - è che la crisi del 2008 non è stata ancora superata. La scelta di produrre liquidità all'infinito non ha funzionato. La combinazione di tassi sottozero e inflazione molto sopra lo zero, insieme col perdurare della guerra, produce crescenti effetti economici e sociali negativi. La crescita, di conseguenza, resta in generale nella dimensione dei prefissi telefonici, cioè zero virgola. Detto questo - conclude Tremonti - l'Italia non va peggio di altri, ma meglio, e vedo che c'è fiducia nel nostro Paese". (Res)