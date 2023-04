Veneto: Zaia, nostra economia ha reagito bene e ora macina risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso anno il sistema economico del Veneto, nonostante le difficoltà, ha reagito bene: le cifre su base annua indicano un aumento dei posti di lavoro nei dodici mesi. I dati sull'occupazione confermano le indicazioni sulla crescita del Pil annuale che, secondo le stime di Prometeia, nel 2022 è stata del 4,2 per cento. Numeri davvero importanti che dicono molto di come il Veneto e i veneti hanno saputo rimboccarsi le maniche e ripartire, macinando strada e risultati". Il presidente del Veneto Luca Zaia commenta così in una intervista a "Mf" l'andamento dell'economia regionale e guarda con ottimismo al 2023, grazie alla ripresa del turismo e la tenuta della manifattura. Il presidente osserva che "ci sono stati segnali di rallentamento durante l'autunno su cui si sono attivate subito le strutture tecniche regionali, ma ci sono anche evidenze di alcuni settori in buona ripresa, il turismo e l'industria che fanno tirare il fiato fino a dicembre, almeno". Il cambiamento della situazione internazionale nell'ultimo anno giustifica un riallineamento degli obiettivi di investimento dei fondi del Pnrr: "L'ho detto anche all'assemblea delle Regioni a Bruxelles: trovo imbarazzo, e immagino che altri condividano questo sentimento, guardando ai bandi che destinano la cifra di oltre 20 milioni di euro ai borghi. A livello nazionale abbiamo altre priorità. Siamo certamente felici di dedicarci al nostro borgo di riferimento, ma, in un simile momento, siamo ancora dell'idea di investire in dorature per i guardrail". (segue) (Res)