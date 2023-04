Veneto: Zaia, nostra economia ha reagito bene e ora macina risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - continua il governatore - abbiamo un problema di occupazione, la questione aperta del digital divide, altri problemi che forse non erano ai primi posti quando allora si è negoziato il trattato. Per non parlare della crisi economica, causata per molti versi dell'aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici, che pesano sulle imprese con ripercussioni sul pil". Quanto al Veneto, "questa regione conta 180 miliardi di Pil all'anno, si conferma la seconda d'Italia ma siamo fortemente preoccupati. I 230 miliardi del Pnrr sono una grande opportunità, forse l'ultimo treno che passa mala situazione è cambiata ed è opportuno si possa rinegoziare il trattato in maniera più opportuna", ha concluso Zaia. (Res)