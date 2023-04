Imprese: Patuelli (Abi), sostegno contro la stretta del credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna agire presto per sostenere le imprese contro la stretta del credito. E' quanto sostiene il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli in un'intervista a "Mf". "Dobbiamo essere consapevoli - spiega Patuelli - che dal quattro novembre 2014, quindi da otto anni e mezzo, nell'Europa dell'euro, vi è una vigilanza unica sulle banche che ha molto rafforzato e inasprito i criteri e le soglie sia patrimoniali che di liquidità. Le banche che sono andate in crisi, non sono quelle dell'Unione europea e dell'Unione bancaria, sono quelle della California, Stati Uniti e della Svizzera. La stessa Bce ha ribadito che le banche vigilate sono robuste e solide. I rischi, in prospettiva, sono il deterioramento dei crediti a seguito della crescita dei tassi. Non era stata prevista così cospicua e in un tempo così breve". Quanto alle scelte di politica monetaria, "dagli ultimi dati sembra che l'inflazione si stia riducendo. Ritengo che il livello attuale dei tassi della Banca centrale europea sia sufficiente per combatterla. Le politiche monetarie da sole non possono fare dei miracoli. Occorrono anche politiche economiche e finanziarie, a cominciare dal contenimento della spesa pubblica, dalla riduzione del debito pubblico, soprattutto per chi ce l'ha più elevato come l'Italia". (segue) (Res)