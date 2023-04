Imprese: Patuelli (Abi), sostegno contro la stretta del credito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rischio di stretta creditizia nel nostro Paese, il presidente osserva che "più viene ristretta la liquidità dalle banche centrali, meno liquidità c'è da offrire sul mercato sotto forma di prestiti. Il credit crunch è la conseguenza del restringimento delle politiche monetarie con innalzamento dei tassi e con una serie di provvedimenti di alto livello tecnico, coerenti con l'aumento dei tassi. Da inizio gennaio sto continuando a mettere in guardia sulla crescita troppo frettolosa dei tassi perché ci possono essere rischi di insolvenze in imprese e famiglie che dopo dieci anni di tassi a zero non avevano previsto questa situazione". "Bisogna fare ogni sforzo - rileva infine Patuelli - per sostenere le imprese. E quindi sono molto importanti non solo le politiche europee ma anche le strategie nazionali. Ho letto con grande attenzione la bozza del disegno di legge delega di riforma fiscale approvato in Consiglio dei ministri qualche giorno fa. Ritengo che ci siano provvedimenti importanti a sostegno degli investimenti delle imprese". Ma non nasconde la preoccupazione che "l'urgenza del sostegno delle imprese non vada d'accordo con i tempi molto lunghi di discussione parlamentare prima e poi di emanazione dei decreti delegati. E quindi quello che propongo con grande convinzione è che i provvedimenti a sostegno degli investimenti delle imprese vengano anticipati rispetto al lungo iter parlamentare del disegno di legge delega e attraverso un provvedimento d'urgenza", ha concluso il presidente dell'Abi. (Res)