Imprese: Snam, Federico De Nora e Norfin, conclusa vendita 11,5 milioni azioni di Industrie De Nora (2)

- I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute ad esito della vendita, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato. A seguito della vendita Federico De Nora Spa mantiene il controllo di Industrie De Nora Spa. BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l'offerta tramite processo di accelerated bookbuilding. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Latham & Watkins. (Com)