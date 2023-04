Sardegna: Solinas, delusione per intransigenza Gleoncore, Regione a fianco lavoratori Portovesme srl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo decenni di impegno delle istituzioni, in termini di risorse finanziarie e tutela ambientale, non possiamo accettare che le scelte della multinazionale condannino un polo strategico alla scomparsa, e con esso migliaia di lavoratori alla disperazione”. Il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime profonda delusione e preoccupazione per l'intransigenza mostrata da Glencore, che nel vertice a Roma con la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto ha opposto un reiterato rifiuto alla richiesta di riavvio degli impianti di Portovesme e San Gavino, pur in presenza di ampie garanzie di sostegno rappresentate dalle misure in vigore per l'abbattimento dei costi energetici. (segue) (Rsc)