Sardegna: Solinas, delusione per intransigenza Gleoncore, Regione a fianco lavoratori Portovesme srl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Appare chiaro, come avevamo temuto - dice il presidente Solinas - che il fattore energia non fosse in realtà quello decisivo. Altre motivazioni di strategia industriale e commerciale incombevano sulla vertenza e orientavano fin dall'origine l'atteggiamento di Glencore, dalla quale ci attendevamo parole chiare che non sono ad oggi arrivate Per noi può esserci un solo esito possibile: il mantenimento delle attivita’ e di tutti i livelli occupazionali fino all’avvio di un processo di riconversione industriale del quale attendiamo di conoscere il progetto, e per il quale non possiamo che confermare il nostro sostegno in presenza di solide garanzie. La Regione parteciperà agli incontri programmati nei prossimi giorni, a garanzia dei lavoratori ma anche in difesa di un polo industriale vitale per il Sulcis e strategico per la Sardegna e per l’Italia”. (Rsc)