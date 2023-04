Nato: batteria missilistica italiana Samp/T schierata in Slovacchia, visita del generale Figliuolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani sono impegnati in tutta una serie di attività funzionali al raggiungimento della cosiddetta Full Operational Capability, che consentirà al Task Group e al sistema Samp/T di inserirsi nella rete Integrated Air and Missile Defense dell’Alleanza. Il contingente italiano è guidato dal Tenente colonnello Michele Vellucci ed è composto prevalentemente da uomini e donne provenienti dal Comando artiglieria controaerei di Sabaudia e dal dipendente quarto reggimento “Peschiera” di Mantova. Il Samp/T ha sostituito l’assetto Patriot statunitense, precedentemente schierato nella stessa base aerea di Malacky, sede del 46mo Stormo dell’Aeronautica militare slovacca. Sviluppato a partire dai primi anni Duemila nell’ambito del programma italo-francese Fsaf (Famiglia di Sistemi Superficie Aria Futuri), il Samp/T è un sistema missilistico di ultima generazione, caratterizzato da una particolare tecnologia che consente elevate flessibilità, mobilità e rapidità di impiego. L’attuale versione è in grado di contrastare minacce aeree e missili balistici tattici. (Com)