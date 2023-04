Arabia Saudita-Iran: ministri degli Esteri si incontreranno domani a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran, Faisal bin Farhan e Hossein Amirabdollahian, si incontreranno a Pechino domani, 6 aprile. Lo riferisce il quotidiano saudita "Asharq al Awsat", che cita fonti informate del ministero degli Esteri di Riad. L'incontro servirà ad attivare ufficialmente i contenuti dello storico accordo per il ripristino delle relazioni bilaterali firmato dai due Pesi il 10 marzo, e ad organizzare gli scambi di rappresentanti diplomatici interrotti da sette anni. Secondo le fonti, la scelta di Pechino come luogo dell'incontro riflette il riconoscimento da parte dei due Paesi del fondamentale ruolo i mediazione svolto dalla Cina nella firma dell'accordo bilaterale del 10 marzo. I ministri degli Esteri delle due principali potenze rivali del Medio Oriente si sono sentiti al telefono domenica 2 aprile, e si sono entrambi detti soddisfatti dell’andamento della relazione tra i due Paesi. Il ministro della Repubblica islamica, in particolare, ha sottolineato la determinazione dell’Iran a sviluppare le politiche con i Paesi vicini. Da parte sua, il ministro degli Esteri saudita ha “sottolineato la necessità di continui incontri tra i funzionari dei due Paesi e ha definito soddisfacente e positivo l’attuale processo di azioni intraprese”. (segue) (Res)