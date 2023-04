Arabia Saudita-Iran: ministri degli Esteri si incontreranno domani a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di domenica è stata la terza conversazione telefonica tra i ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita dopo il recente accordo tra i funzionari dei due Paesi mediato dalla Cina e l’accordo per ripristinare le relazioni diplomatiche bilaterali e riaprire le due ambasciate e i consolati di Iran e Arabia Saudita. Le relazioni tra Iran e Arabia Saudita erano state interrotte da Riad nel 2016 a seguito degli attacchi contro le sedi diplomatiche del Regno a Teheran e Mashhad da parte di estremisti sciiti in protesta contro l’esecuzione del religioso sciita Nimr al Nimr da parte delle autorità saudite. Il riavvicinamento tra Teheran e Riad segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, in particolare nello Yemen, dove il conflitto tra il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, e i ribelli sciiti Houthi, alleati dell’Iran, prosegue dal 2014 e ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. (Res)