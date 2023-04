Usa: Trump e DeSantis parteciperanno all'annuale forum della National Rifle Association

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il governatore della Florida, Ron DeSantis, interverranno entrambi all'annuale forum della National Rifle Association (Nra), la principale organizzazione statunitense di rappresentanza dei detentori di armi da fuoco. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", evidenziando che all'evento, in programma il mese prossimo, Trump e DeSantis parleranno per la prima volta dallo stesso palcoscenico nella veste di principali candidati del fronte repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. L'Nra ha aggiunto ieri il nome di DeSantis alla lista degli ospiti che prenderanno la parola al forum; tale lista include già altri potenziali candidati repubblicani alla Casa Bianca: l'ex vicepresidente Mike Pence, l'ex governatrice del South Carolina Nikki Haley, e i governatori di New Hampshire e Arkansas, Chris Sununu e Asa Hutchinson. (Was)