Myanmar: opposizioni sollecitano democrazie asiatiche a non riconoscere "elezioni farsa"

- Il Governo di unità nazionale del Myanmar, costituito dagli oppositori della giunta militare al potere da febbraio 2021, ha sollecitato il Giappone, Corea del Sud, Taiwan e altri Paesi democratici a non riconoscere e legittimare le elezioni che la giunta intende organizzare in un imprecisato futuro, dopo aver sciolto la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi e altri 39 partiti di opposizione, che avevano raccolto collettivamente l'89 per cento dei seggi parlamentari dopo le elezioni generali del 2020. "Sollecitiamo Taiwan, Giappone, Corea del Sud e altri nella regione a considerare le elezioni farsa (del governo militare birmano) per quello che sono. Queste elezioni sono concepite per creare una patina di legittimazione democratica per i generali birmani", ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" Dr. Sasa, un ministro del Governo di unità nazionale. I vertici delle forze armate birmane "stanno tentando di inscenare una elezione farsa mentre arrestano e torturano politici eletti, e squalificano legittimi partiti politici", ha aggiunto il rappresentante del governo ombra. "Questa farsa elettorale potrà beneficiare la giunta solo se la comunità elettorale l'appoggia, perciò sollecitiamo i governi asiatici e altri ad esprimersi preventivamente". (segue) (Inn)