Myanmar: opposizioni sollecitano democrazie asiatiche a non riconoscere "elezioni farsa" (4)

- Il colpo di Stato del febbraio 2021 ha innescato nel Myanmar una lunga e acuta crisi politica e umanitaria, nella quale hanno perso la vita almeno 3.100 persone, secondo i dati dell’Associazione per la protezione dei prigionieri politici. Stando alle cifre delle Nazioni Unite, oltre un milione di persone è stato costretto a sfollare a causa degli scontri ancora in corso, in particolare nelle regioni periferiche del Paese. La giunta birmana ha formalmente accettato un piano per la ricomposizione della crisi politica promosso dall'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che però è stato perlopiù disatteso. La giunta ha resistito sinora alle sanzioni dei Paesi occidentali e al parziale isolamento diplomatico dell'Asean, grazie al sostegno indiretto di Cina, Russia e India - i soli Paesi ad aver inviato rappresentanti al 78mo anniversario delle forze armate birmane - e alle posizioni a tratti ambigue di alcuni Paesi vicini, come la Thailandia, e di partner di sviluppo consolidati come il Giappone. Più che delle pressioni esterne, però, il governo militare risente in misura sempre più evidente di una opposizione interna diffusa e capillare, che ha inglobato le milizie etniche protagoniste da decenni di un conflitto a bassa intensità sopitosi solo parzialmente durante la parentesi del governo democraticamente eletto. (segue) (Inn)