Usa: Brandon Johnson eletto nuovo sindaco di Chicago

- Il commissario della contea di Cook, Brandon Johnson, è stato eletto nuovo sindaco della città di Chicago, nello Stato Usa dell'Illinois. Lo hanno annunciato i media statunitensi nella serata di ieri. Johnson ha avuto la meglio sull'ex amministratore delle scuole pubbliche di Chicago, Paul Vallas, in un ballottaggio che ha visto affrontarsi due esponenti del Partito democratico. Il sindaco uscente, Lori Lightfoot, era stata bocciata dagli elettori della sua città già al primo turno dell'elezione, il mese scorso. La campagna elettorale in vista del ballottaggio è stata segnata da duri dibattiti in merito alle misure da opporre al forte aumento della criminalità e dell'insicurezza nella città. Al centro delle polemiche anche la decisione del Sindacato degli insegnanti di Chicago, di cui Johnson è membro, di finanziare la campagna elettorale di quest'ultimo con 1,5 milioni di dollari, in aperta violazione dei regolamenti del sindacato. Durante la campagna elettorale, Johnson ha promesso di riaprire le cliniche per i disturbi mentali e "indirizzare più fondi a programmi di prevenzione della violenza e sicurezza delle comunità, per affrontare le cause alla base" dell'insicurezza cittadina. Valls, invece, aveva promesso di aumentare il personale del dipartimento di Polizia di Chicago da 11.700 a 13.500 agenti. (Was)