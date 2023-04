Usa: diffamazione, Stormy Daniels dovrà risarcire a Trump 122 mila dollari di spese legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex pornostar Stephanie Clifford, nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, dovrà risarcire all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump 122 mila dollari di spese legali. Lo ha stabilito una corte d'appello della California, nell'ambito di una causa per diffamazione che la stessa Daniels aveva intentato nei confronti dell'ex presidente. La corte ha annunciato la decisione ieri, proprio mentre Trump veniva formalmente incriminato a New York per presunti reati finanziari, connessi a un pagamento che Daniels ottenne da un legale di Trump durante la campagna per le elezioni presidenziali nel 2016. L'ex pornostar afferma di aver ricevuto 130 mila dollari da Trump per tacere in merito a un loro rapporto sessuale. La donna ha denunciato Trump per diffamazione dopo che l'ex presidente ha smentito la sua ricostruzione della vicenda, ma il caso è stato archiviato da un giudice nel 2018. (Was)