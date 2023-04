Corea del Nord: rappresentante speciale Usa incontra omologhi giapponese e sudcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, ambasciatore Sung Kim, si recherà a Seul il 6 e 7 aprile per incontri bilaterali e trilaterali con gli omologhi di Corea del Sud e Giappone. Lo ha annunciato tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. A Seul Kim incontrerà il Rappresentante speciale della Corea del Sud per gli affari di pace e sicurezza nella Penisola coreana, Kim Gunn, e l'inviato per il nucleare del Giappone Takehiro Funakoshi. Il funzionario Usa ribadirà il fermo sostegno di Washington alla difesa dei due alleati asiatici e al rafforzamento delle relazioni trilaterali. (Was)