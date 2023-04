Usa: Blinken ha incontrato omologhi di Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a margine della ministeriale Nato di Bruxelles gli omologhi del "Quartetto transatlantico". Lo ha comunicato tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, riferendosi agli incontri del segretario con i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito: rispettivamente Catherine Colonna, Annalena Baerbock e James Cleverly. Secondo la nota, i ministri hanno discusso il sostegno all'Ucraina contro la "brutale guerra di aggressione della Russia", e i preparativi per il vertice della Nato in programma il prossimo luglio a Vilnius, in Lituania. I ministri si sono confrontati inoltre in merito al lavoro futuro per il rafforzamento "della deterrenza e della difesa" dell'alleanza. (Was)