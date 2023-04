Ucraina: viceministra Esteri Dzhaparova, visita di Kishida a Kiev e Bucha "storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita del primo ministro del Giappone Fumio Kishida a Kiev e Bucha, il 21 marzo, è stata "storica". Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri dell'Ucraina, Emine Dzhaparova, nel corso di una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo". La visita a sorpresa di Kishida è stata "un enorme segnale di solidarietà e sostegno" da parte del Paese che il mese prossimo ospiterà il vertice del G7 a Hiroshima. Dzhaparova ha dichiarato che il Giappone è una delle principali voci a sostegno dell'Ucraina a livello globale. "Le iniziative che il Giappone sta mettendo sul tavolo nell'ambito della leadership del G7 includono anche l'Ucraina", ha evidenziato la viceministra, che ha elogiato gli ingenti aiuti promessi da Tokyo sul fronte umanitario e della ricostruzione energetica, così come le nuove sanzioni recentemente imposte alla Russia dalla terza economia mondiale. Dzhaparova ha anche commentato la proposta di pace formulata dalla Cina: Kiev - ha ribadito la viceministra - non ne accetta i termini, ma "nutre speranze nei confronti della Cina" e del tradizionale rapporto di amicizia tra i due Paesi. "Sappiamo che la Cina sta tentando di avviare formati per una risoluzione pacifica" tra Ucraina e Russia, ha detto Dzhaparova, aggiungendo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera in un confronto diretto con l'omologo cinese Xi Jinping. (Git)