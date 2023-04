Nuova Zelanda: banca centrale alza a sorpresa i tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale della Nuova Zelanda ha annunciato a sorpresa oggi un aumento del suo tasso di riferimento di 50 punti base, portandolo al 5,25 per cento, ai massimi da 14 anni. Gli economisti prevedevano generalmente un aumento più contenuto di 25 punti base. La banca ha spiegato in un comunicato di aver concordato l'aumento di 50 punti base per tentare di riportare l'inflazione "tra l'1 e il 3 per cento nel medio termine". L'annuncio ha spinto il dollaro neozelandese in rialzo dell'1 per cento sul dollaro Usa, ai massimi da circa due mesi. (Res)