Usa: Trump, mio unico crimine è difendere il Paese da chi cerca di distruggerlo

- Il mio unico crimine è stato quello di “difendere il Paese da chi ha cercato di distruggerlo”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove è tornato dopo l’udienza preliminare organizzata martedì 4 aprile a New York dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione. “I democratici hanno da subito spiato la mia campagna elettorale, attaccandomi costantemente con indagini fraudolente”, ha detto l’ex presidente, che si è dichiarato non colpevole di tutti i 34 capi d’accusa per falso in bilancio emessi a suo carico. (Was)