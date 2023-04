Usa: Trump, ritiro da Afghanistan momento più imbarazzante della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle Forze armate statunitensi dall’Afghanistan ha rappresentato “il momento più imbarazzante nella storia del Paese”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove è tornato dopo l’udienza preliminare organizzata martedì 4 aprile a New York dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione. “In Afghanistan abbiamo abbandonato equipaggiamenti militari e perso le vite di 13 militari, senza contare i feriti”, ha detto l’ex presidente, che si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. “Il mondo sta ridendo di noi”, ha aggiunto. (Was)