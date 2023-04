Usa: Trump si dichiara non colpevole dopo l'incriminazione, prossima udienza il 4 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un discorso davanti ai suoi sostenitori che, nella serata di martedì 4 aprile, si sono radunati alla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, al suo ritorno da New York, dove ha partecipato all’udienza preliminare convocata dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione. “Il mio unico crimine è stato quello di difendere il Paese da chi cerca di distruggerlo”, ha detto, accusando il Partito democratico di avere “spiato” la sua campagna elettorale e di averlo “costantemente attaccato con indagini fraudolente”. L’ex presidente, che nel pomeriggio di ieri si è dichiarato non colpevole di tutti i 34 capi d’accusa emessi a suo carico per falso in bilancio, ha quindi attaccato il governo federale, accusando l’amministrazione del presidente Joe Biden di “sfruttare il sistema giudiziario statunitense, ormai diventato fuorilegge, per vincere le elezioni”. (segue) (Was)