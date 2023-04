Usa: Trump si dichiara non colpevole dopo l'incriminazione, prossima udienza il 4 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ha dedicato gran parte del discorso, durato circa 25 minuti, ad attaccare i suoi avversari politici e a contestare le altre inchieste che lo vedono coinvolto, dalle interferenze elettorali in Georgia nel 2020 ai documenti classificati ritrovati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) proprio a Mar-a-Lago, la scorsa estate. Su quest’ultimo punto, Trump ha anche attaccato il presidente Joe Biden, ribadendo nuovamente di avere declassificato tutti i documenti ritrovati nella sua residenza privata dalle autorità. Facendo riferimento alle carte secretate trovate negli ultimi mesi all’interno di strutture utilizzate da Biden durante i suoi mandati da vicepresidente e da senatore, Trump ha affermato che “un vicepresidente, così come un senatore, non può declassificare nulla: si tratta di un comportamento inaccettabile, eppure non mi pare che lo stiano perseguitando come stanno facendo con chi lavora per me”. (segue) (Was)