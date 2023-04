Usa: Trump si dichiara non colpevole dopo l'incriminazione, prossima udienza il 4 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’udienza di ieri pomeriggio, Trump si è dichiarato non colpevole di tutti i 34 capi d’accusa emessi a suo carico per falso in bilancio. Nell’atto di accusa, desecretato di fronte al giudice Juan Merchan al termine dell’udienza, non si fa invece riferimento al reato di cospirazione. In base al testo, firmato dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, il reato di falsificazione di documenti sarebbe stato perpetrato “per nascondere una condotta criminosa tesa ad insabbiare informazioni che avrebbero potuto danneggiare l’immagine” di Trump, nel quadro della campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Nel documento non viene chiarito quale sia la “condotta criminosa” che l’ex presidente e il suo staff avrebbero tentato di nascondere falsificando i documenti (una condizione necessaria per fare sì che il falso in bilancio costituisca un reato penale), e Bragg ha affermato in conferenza stampa che le autorità giudiziarie non sono tenute a precisarlo per il momento. (segue) (Was)