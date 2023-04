Usa: Trump si dichiara non colpevole dopo l'incriminazione, prossima udienza il 4 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando con i giornalisti, Bragg si è limitato a dire Trump avrebbero violato la legge elettorale dello Stato di New York, in base alla quale la falsificazione di documenti societari costituisce un reato penale in presenza della volontà di nascondere o insabbiare altre condotte criminose. L’inchiesta della procura di Manhattan è incentrata sui 130 mila dollari che sarebbero stati versati nel 2016 alla pornostar Stephanie Clifford, nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, perché mantenesse il silenzio su una relazione avuta dieci anni prima con Trump, il cui legale di allora, Michael Cohen, ha ammesso di essersi occupato personalmente della transazione. Il denaro, sostiene l'accusa, sarebbe stato successivamente iscritto a registro come "spese legali" in capo alla Trump Organization. Stando agli atti giudiziari, le accuse riguardano un totale di tre pagamenti effettuati dallo staff di Trump ad altrettante donne, inclusa la Daniels, che le autorità giudiziarie vorrebbero chiamare come testimone alla prossima udienza, fissata per il prossimo 4 dicembre. I pagamenti sarebbero stati effettuati nei confronti di Stormy Daniels; di Karen McDougal, ex modella della rivista “Playboy”; e di una donna impiegata presso la Trump Tower, il cui nome non è stato specificato. Le tre donne avrebbero ricevuto rispettivamente 130 mila, 150 mila e 30 mila dollari. (Was)