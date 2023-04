Giappone: Tokyo stabilità una missione diplomatica permanente alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone stabilirà una missione diplomatica permanente al quartier generale della Nato. Lo ha annunciato il segretario generale dell'alleanza, Jens Stoltenberg, dopo aver incontrato ieri il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi. "Nessun altro partner è più vicino e capace del Giappone", ha dichiarato Stoltenberg, aggiungendo che la sicurezza ha dimensione globale e "ciò che accade in Europa ha importanza per l'Asia". Il segretario ha elogiato Tokyo per il suo sostegno all'Ucraina e per la decisione di aprire una missione diplomatica dedicata presso la sede dell'alleanza: "Questi sono passi importanti verso un ulteriore rafforzamento del nostro partenariato", ha dichiarato Stoltenberg. (Res)