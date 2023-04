Russia: Fsb arresta coppia sposata a Nizhnij Tagil per spionaggio a favore dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Servizio per la sicurezza federale (Fsb) hanno arrestato una coppia sposata con l'accusa di spionaggio a favore dell'Ucraina ai danni di un'impresa del complesso militare-industriale (Opk) a Nizhnij Tagil. Entrambi i detenuti, riferisce l'agenzia di stampa "Tass", sono stati arrestati per tradimento. "Il dipartimento dell'Fsb della regione di Sverdlovsk ha soppresso le attività illegali di una coppia sposata coinvolta nel commettere il reato di alto tradimento sotto forma di spionaggio ai danni di una delle imprese del complesso militare-industriale della regione", ha riferito l'ufficio stampa del servizio di sicurezza secondo cui i due si trovano in arresto. Secondo l'Fsb i due coniugi avrebbero fornito all'Ucraina, in campo di una ricompensa monetaria, informazioni di natura tecnico-militare che potrebbero essere utilizzate contro le forze armate russe nel contesto dell'operazione militare speciale. (Rum)