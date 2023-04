Brasile: difesa Bolsonaro consegna gioielli in dono da Arabia Saudita e non dichiarati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella valigia dell'allora ministro dell'Energia, Bento Albuquerque, venivano rinvenuti una collana, un orologio e due orecchini non dichiarati. Una volta passata ai raggi X la borsa rivelava il "tesoro" che i funzionari mettevano sotto sequestro. Perché i preziosi potessero entrare nel Paese, il loro proprietario avrebbe dovuto pagare una quota equivalente al 50 per cento del valore, aumentato di un ulteriore 25 per cento dal momento che non erano stati dichiarati. Nessun balzello si sarebbe invece dovuto pagare nel caso si fosse trattato di una donazione allo Stato o allo stesso presidente, a patto che questi lo avesse lasciato al patrimonio pubblico una volta abbandonata la carica. Ma il ministro Albuquerque, riferiscono i media, ha confermato trattarsi di un dono per la signora Bolsonaro, anche se - sottolinea - ne ignorava il contenuto preciso, riposto in una statuetta a forma di cavallo. Di più, in almeno quattro occasioni, diversi ministeri e funzionari di governo avrebbero cercato di ottenere i gioielli senza versare al fisco il 75 per cento del loro valore. (segue) (Brb)