Migranti: Tunisia al centro del vertice di governo, “priorità sblocco finanziamenti”

22 luglio 2021

- L’emergenza in Tunisia è stata al centro del vertice governativo sul dossier migranti che si è tenuto questa sera a palazzo Chigi. Nel corso dell’incontro, che è stato presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al quale hanno preso parte i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il governo ha infatti ribadito, secondo quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, come sia “prioritaria l’azione per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà”. In particolare, “si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti”, su cui, “pur nella difficoltà del quadro, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati uniti che dell’Unione europea, grazie anche all’impegno italiano”. In tale contesto, hanno rimarcato le stesse fonti, “assume rilievo la visita nei prossimi giorni a Roma del ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, per un incontro con il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani”. Al termine dell’incontro, il vicepremier Salvini ha sottolineato di avere “piena fiducia” nel presidente del Consiglio e nei ministri che stanno affrontando il dossier, a partire dai titolari di Interno, Affari esteri e Difesa. (segue) (Rin)