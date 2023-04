Migranti: Tunisia al centro del vertice di governo, “priorità sblocco finanziamenti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane il governo ha indicato come prioritaria la situazione in corso in Tunisia, insistendo nello specifico sulla necessità di sbloccare i finanziamenti internazionali che consentirebbero al Paese nordafricano di uscire da una grave crisi finanziaria. Il presidente del Consiglio ha posto il tema come centrale all'ultima riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo scorsi. In quell'occasione, Meloni ha dichiarato che è necessario portare avanti un lavoro diplomatico per convincere Tunisia e Fondo monetario internazionale (Fmi) a trovare un accordo: tale sviluppo viene indicato come prioritario anche per evitare un afflusso di migranti che sarebbe di difficile gestione non solo per l'Italia ma per l'intero continente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della presentazione dell’indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali, lo scorso 28 marzo, ha spiegato come in Tunisia ci sia “una grave crisi economica, sociale e di tenuta” ma che “il Paese sta comunque facendo molto per contenere il fenomeno migratorio”. “Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata” l'attività di prevenzione “da parte della Tunisia sarebbero stati quasi il doppio", ha chiarito. “Noi – ha aggiunto Piantedosi – stiamo lavorando per prevenire le partenze anche a costo di prendere dei rimbrotti: è il lavoro che la premier Meloni sta facendo in Europa ma c'è un problema di allineamento dei tempi perché sono investimenti nel medio e lungo periodo". (segue) (Rin)