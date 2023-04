Migranti: Tunisia al centro del vertice di governo, “priorità sblocco finanziamenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In prima linea nell'attività diplomatica sulla questione tunisina c'è ovviamente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che oggi è tornato sul dossier durante una conferenza stampa presso la sede dell'Associazione della Stampa estera. La proposta dell’Italia per sostenere la Tunisia prevede aiuti, ma spinge il Paese nordafricano a fare delle riforme, ha affermato il vicepremier, chiarendo che il governo ha proposto di dare subito 300 milioni di euro chiedendo di fare riforme. Poi, se Tunisi vuole la seconda tranche, dovrà “dare risultati concreti per quanto riguarda le riforme”. Tajani ha anche spiegato che l’Italia fornirà 100 milioni di euro per le piccole e medie imprese e la parte destinata al bilancio sarà finalizzata ad acquistare prodotti italiani. “Non si regalano soldi al governo del momento”, ha sottolineato il ministro. “È giusto che si facciano le riforme necessarie, ma non possiamo far esplodere la crisi finanziaria, che produrrebbe un peggioramento della situazione”, ha poi aggiunto Tajani. Il ministro ha fatto sapere di aver proposto anche in Europa, durante gli interventi al Consiglio europeo e al segretario di Stato degli Stati uniti, Antony Blinken, di finanziare la Tunisia “a tranche”. Circa la crisi migratoria, Tajani ha affermato che i migranti che arrivano dalla Tunisia, in realtà, "non sono tunisini ma provengono in gran parte dalla Costa d’Avorio”. “Sono arrivati 15.625 migranti dalla Tunisia, 10.706 dalla Libia e 199 dall’Algeria. Sono 26.530 in totale”, ha continuato il ministro, il quale ha ribadito che “la Tunisia vive un momento di grande difficoltà finanziaria e la frontiera con la Libia è abbastanza libera. Stanno arrivando dalla Libia molti migranti che vogliono andare verso il nord”. (Rin)