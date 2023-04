© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima udienza nel quadro del processo nei confronti di Donald Trump, nei confronti del quale sono stati emessi 34 capi d’accusa per cospirazione e falso in bilancio, è stata fissata per il prossimo 4 dicembre a New York. L’ex presidente degli Stati Uniti, all’udienza preliminare odierna, si è dichiarato non colpevole delle accuse. (Was)