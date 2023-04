Usa: processo a Trump, al centro dell’inchiesta pagamenti a tre donne diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di falsificazione di documenti societari emesse nei confronti di Donald Trump riguardano un totale di tre pagamenti effettuati dallo staff dell’ex presidente Usa nei confronti di altrettante donne, con le quali avrebbe avuto relazioni extraconiugali, per insabbiare le storie e non danneggiare così la sua immagine. Stando agli atti di accusa pubblicati al termine dell’udienza preliminare che ha avuto luogo oggi a New York, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato la settimana scorsa a favore dell’incriminazione dell’ex presidente, Trump avrebbe “disposto più volte la falsificazione di documenti societari, al fine di nascondere una condotta criminosa tesa a sua volta ad insabbiare informazioni che avrebbero potuto danneggiare la sua immagine nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016”. I pagamenti sarebbero stati effettuati nei confronti della pornoattrice Stormy Daniels; di Karen McDougal, ex modella della rivista “Playboy”; e di una donna impiegata presso la Trump Tower, il cui nome non è stato specificato. Le tre donne avrebbero ricevuto rispettivamente 130 mila, 150 mila e 30 mila dollari. (Was)