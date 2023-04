Brasile: Banca mondiale prevede rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile registrerà un rallentamento allo 0,8 per cento nel 2023, dopo una crescita del 2,9 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso del 2,0 per cento nel 2024. Lo scrive la Banca Mondiale, nel rapporto "Il potenziale dell'integrazione, opportunità in una economia globale in cambiamento", pubblicato oggi, 4 aprile. La Bm conferma le stime per il Paese indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. La tendenza al rallentamento dell'economia brasiliana per l'anno in corso prevista da numerosi osservatori nazionali e internazionali. Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 3 aprile, il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari allo 0,90 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 30 marzo la Bc prevede una crescita del Pil pari all'1,2 per cento nel 2023. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 17 marzo dal ministero delle finanze il governo stima che Brasile dovrebbe crescere dell'1,6 per cento nel 2023. (segue) (Brb)