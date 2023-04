Brasile: Banca mondiale prevede rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) il Brasile potrebbe registrare una crescita dello 0,9 per cento stimato nel 2023. Nel "Bilancio preliminare delle economie dell'America latina e Caraibi 2022" pubblicato il 15 dicembre, la Cepal ha rivisto al ribasso la stima per il 2023, rispetto all'1 per cento ipotizzato a settembre. Anche per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il Brasile dovrebbe mostrare un calo della performance economica nel 2023, con un'espansione dello 1,2 per cento. (segue) (Brb)