Brasile: Banca mondiale prevede rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza alla contrazione è registrata peraltro sull'intera regione. Secondo la stima di oggi, le economie dell'America Latina e Caraibi chiuderanno il 2023 con una crescita media dell'1,4 per cento, per poi risalire al 2,4 tanto nel 2024 quanto nel 12025. Cifre inferiori a quanto atteso, riferisce l'istituto sottolineando l'influenza dell'aumento dei tassi di interesse delle banche centrali, impegnate a controllare l'inflazione, e al calo dei prezzi delle materie prime. La regione ha praticamente recuperato quanto perso per la pandemia di nuovo coronavirus, ma il ritmo di crescita non potrà garantire interventi per incidere seriamente sui livelli della povertà, ancora troppo significativi. L'America Latina si è mostrata anche capace di resistere alla sferzata imposta dalla guerra in Ucraina e l'anno potrà chiudersi con un'inflazione media, esclusa dell'Argentina, attorno al 5 per cento. (segue) (Brb)