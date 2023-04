Brasile: Banca mondiale prevede rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due grandi opportunità in favore della regione sono la produzione dell'energia verde e la delocalizzazione. Alcuni Paesi, come Panama o Cile, stanno investendo soprattutto sull'idrogeno verde, ma occorre fare molto soprattutto per uniformare standard tecnici, produttivi e legali con quelli delle altre economie, soprattutto europee, ritenute il miglio mercato per l'offerta latinoamericana. La seconda opportunità è ben rappresentata dagli investimenti che gli Stati Uniti stanno facendo con il Messico, anche grazie al nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), per riportare nel continente una catena produttiva alternativa al polo cinese. (Brb)