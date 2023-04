Usa: Trump, democratici sfruttano sistema giudiziario per vincere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema giudiziario statunitense è diventato “fuorilegge”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove è tornato dopo l’udienza preliminare organizzata martedì 4 aprile a New York dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione. “I democratici lo stanno sfruttando per vincere le elezioni”, ha detto. (Was)