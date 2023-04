Brasile: difesa Bolsonaro consegna gioielli in dono da Arabia Saudita e non dichiarati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo caso aveva portato all'apertura di un'inchiesta per peculato a carico dell'ex presidente e della moglie, Michelle, da parte della procura federale (Mpf). In quest'ambito la Polizia federale (Pf), ha fissato per domani, 5 aprile alle 14,30, l'interrogatorio di Bolsonaro. La convocazione è stata disposta anche per l'ex aiutante di campo di Bolsonaro, tenente colonnello Mauro Cid. I successivi ritrovamenti di gioielli potrebbero confluire nell'inchiesta principale. (Brb)