Usa: atti giudiziari, Trump attualmente non è accusato di cospirazione

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attualmente non è accusato di cospirazione. È quanto emerge dagli atti di accusa che sono stati resi pubblici al termine dell’udienza preliminare che ha avuto luogo oggi a New York, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato la settimana scorsa a favore dell’incriminazione dell’ex presidente. In base al testo, firmato dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, nei confronti di Trump sono stati emessi 34 capi d’accusa, tutti relativi al reato di falsificazione di documenti societari. Le indagini della procura riguardano un pagamento da 130 mila dollari che lo staff di Trump ha effettuato nei confronti della pornoattrice Stormy Daniels, con la quale l’ex presidente avrebbe avuto una relazione extraconiugale, durante la campagna elettorale del 2016. La falsificazione dei documenti, si legge negli atti giudiziari, è stata perpetrata “per nascondere una condotta criminosa tesa a nascondere informazioni che avrebbero potuto danneggiare” l’immagine di Trump durante la campagna elettorale. (Was)